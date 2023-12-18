الأرصاد : أمطار من الجمعة حتى الأربعاء فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بحادث هل يعد مخالفة مرورية ؟ أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024 حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن قران تاسع وبرد لاسع مع دخول الشبط 15 يناير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 لإغاثة غزة النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا شاهد ذهول بايدن بعد اصطدام سيارة مجهولة بموكبه عاصفة قوية تحرك الطائرات من مكانها في أحد مطارات الأرجنتين BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية
أكد المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، أن فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري، لا يعد مخالفة مرورية حال سير المركبة بعد الحادث مباشرة.
وأشار مليباري خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية إلى أنه في حال وقوع حادث مروري يتم عمل تقرير بالحادث سواء من قبل إدارة المرور المعنية أو من قبل شركة نجم ويتم إثبات التلفيات والأضرار وبالتالي في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي يتم ذكر ذلك في التقرير ولا يتم مخالفة صاحب المركبة حالة قيادته لها بعد الحادث.
ولفت إلى أن المخالفة المرورية الواجبة تكون في حالة قص جزء أو كل الصدام بشكل عمدي كما يقوم به بعض الشباب في الوقت الحالي لافتًا إلى أن المخالفة المرورية تصل في بعض هذه الحالات إلى ألف ريال.
يذكر أن بعض الشباب يقومون بقص جزء من الصدام الأمامي أو الخلفي كنوع من التفاخر ويقودون مركباتهم بشكل يخالف الأنظمة المرورية.
فيديو | في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري هل تطال العقوبة صاحب المركبة؟
المختص في هندسة النقل والمرور د. علي مليباري يجيب..#برنامج_اليوم pic.twitter.com/IFr4vfhz5M
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 18, 2023