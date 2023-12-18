فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بحادث هل يعد مخالفة مرورية ؟

أكد المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، أن فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري، لا يعد مخالفة مرورية حال سير المركبة بعد الحادث مباشرة.

سقوط الصدام

وأشار مليباري خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية إلى أنه في حال وقوع حادث مروري يتم عمل تقرير بالحادث سواء من قبل إدارة المرور المعنية أو من قبل شركة نجم ويتم إثبات التلفيات والأضرار وبالتالي في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي يتم ذكر ذلك في التقرير ولا يتم مخالفة صاحب المركبة حالة قيادته لها بعد الحادث.

ولفت إلى أن المخالفة المرورية الواجبة تكون في حالة قص جزء أو كل الصدام بشكل عمدي كما يقوم به بعض الشباب في الوقت الحالي لافتًا إلى أن المخالفة المرورية تصل في بعض هذه الحالات إلى ألف ريال.

قص الصدام

يذكر أن بعض الشباب يقومون بقص جزء من الصدام الأمامي أو الخلفي كنوع من التفاخر ويقودون مركباتهم بشكل يخالف الأنظمة المرورية.