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على حساب الأهلي المصري

فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2- 0 في دور نصف النهائي.

فلومينينسي ضد الأهلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي إهدار الفرص ليعاقبه اللاعب أرياس بتسجيل الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ71 من ركلة جزاء.

الأهلي المصري ضد فلوميننسي - محمد عبدالمنعم

ثم سجل اللاعب جون كينيدي الهدف الثاني للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ 91.

وسيواجه الفريق البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني في نهائي مونديال الأندية يوم الجمعة القادمة.

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