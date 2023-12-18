فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2- 0 في دور نصف النهائي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي إهدار الفرص ليعاقبه اللاعب أرياس بتسجيل الهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ71 من ركلة جزاء.
ثم سجل اللاعب جون كينيدي الهدف الثاني للفريق البرازيلي في الدقيقة الـ 91.
وسيواجه الفريق البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني في نهائي مونديال الأندية يوم الجمعة القادمة.
أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽🔥
الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
كينيدي يضيف الهدف الثاني لـ فلومينينسي⚽🔥
الأهلي المصري 0 × 2 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eACChAZFuV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023