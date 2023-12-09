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فن زون الوجهة الأكثر إمتاعًا في بوليفارد وورلد

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
فن زون الوجهة الأكثر إمتاعًا في بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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تمثل منطقة بوليفارد وورلد الوجهة الأكثر تنوعًا في التجارب الترفيهية ضمن مناطق موسم الرياض 2023، فتتميز بمنطقة فن زون التي تجمع أكثر من 17 لعبة وتجربة عالمية تستقبل جميع الزوار في مكان واحد لمتعة لا تنتهي.

موقع فن زون

تقع فن زون بين منطقتي المكسيك والهند، وتجذب مختلف الزوار لتجربة الألعاب الترفيهية الحصرية، وتجربة “فيو تاور”، إضافة إلى العديد من التجارب التي تتيح الفوز بهدايا تذكارية للزوار.

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فن زون الوجهة الأكثر امتاعًا في بوليفارد وورلد

وتمنح فن زون الأطفال زوايا آمنة للعب واختبار تجارب عالمية شهيرة كتجربة “كوكو ميلون” التي تتيح للأطفال التعلم في جو ترفيهي ممتع، ومنطقة Play O City المخصصة للأطفال بأكثر من 40 لعبة مميزة، إلى جانب مركز مخصص لسعادة الأطفال تحت مسمى Cyber Slime يوفر تجارب حسية للأطفال تتضمن اللعب بالصلصال و”السلايم”.

بوليفارد وورلد

وتتميز بوليفارد وورلد بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض 2023، تنوعًا واحتضانًا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومجموعة من المتاجر التي تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم، ويمكن حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط.

فن زون الوجهة الأكثر امتاعًا في بوليفارد وورلد

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