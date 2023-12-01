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رغم تحذيرات الحياة الفطرية

فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء!

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
فهد مفترس يشارك شبانًا وجبة العشاء!
المواطن - فريق التحرير

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شارك فهد مفترس مجموعة من الشباب وجبة العشاء، في مشهد أثار حالة من الجدل.

ورغم تجديد منع الجهات الحكومية الرسمية المتتالي بعدم اقتناء وتربية حيوانات مفترسة سواء في المنازل أو الاستراحات الخاصة، إلا أنه يبدو ما زال هناك من يضرب عرض الحائط بتحذيرات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إذ أظهر الفيديو الشباب وهم يتناولون وجبة عشائهم برفقة حيوان مفترس “فهد”، على ذات الطبق.

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اقتناء الحيوانات المفترسة

وتشدد تنمية الحياة الفطرية على ضرورة منع اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا في ظروف خاصة على غرار أغراض التوعية والبحث العلمي، إذ يعد سلوكها خطرًا على مربيها والمجتمع، فيما كانت “الحياة الفطرية”، رصدت عشرات الحالات في الفترة الماضية لهروبها إما من المنازل أو الاستراحات الخاصة.

وأوضحت أن التعامل مع الحيوانات المفترسة أمر خطر جدًّا؛ نظرًا لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

 

 

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