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يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة بشكل أفضل

فوائد مذهلة لعصير طبيعي تقي من أمراض خطيرة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
فوائد مذهلة لعصير طبيعي تقي من أمراض خطيرة
المواطن - فريق التحرير

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نصح الأطباء وخبراء التغذية بإضافة عصير الجزر الطبيعي إلى النظام الغذائي اليومي الخاص بك، حيث إن ذلك يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة بشكل أفضل، ويقيك من الإصابة بأمراض خطيرة.

تعزيز المناعة

وبحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك بوست” New York Post، وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients هذا الشهر أن شرب عصير الجزر يمكن أن يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات بالجسم.

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وأخذ باحثون من “جامعة جنوب الدنمارك” في الاعتبار المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في عصير الجزر، فالكارينول (FaOH) وفالكارينديول (FaDOH)، والتي يمكن أن تؤثر على الالتهابات.

وتم اختبار دم 14 متطوعًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عامًا قبل تناول العصير ثم بعده بساعة، واستهلك المتطوعون 30 جرامًا من مسحوق الجزر المجفف بالتجميد الممزوج بـ500 ملليلتر من الماء النقي.

نتائج واعدة

وأظهرت الدراسة نتائج واعدة بعد تناوله، ما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن تناول عصير الجزر يمكن أن يفيد أولئك الذين يعانون من أمراض معينة، مثل مرض السكري والسرطان، حيث يلعب الالتهاب دورًا في انتشار المرض بالجسم.

وذكرت الدراسة أن شرب عصير الجزر له تأثيرات حادة على التفاعل في أجزاء من الجهاز المناعي الفطري، والمركبات النشطة بيولوجيا في الجزر التي يمكن أن تفسر هذه التأثيرات هي على الأرجح أوكسيليبين الأسيتيلين مثل فالكارينول وفالكارينديول.

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