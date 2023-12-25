فوارق درجات الحرارة تصل 5 مئوية داخل المدينة الواحدة

كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن حدوث فوارق في درجات الحرارة داخل المدينة الواحدة بحسب العديد من العوامل الجوية والجغرافية.

قياس درجات الحرارة

وقال المسند : قد لا تمثل درجة الحرارة المقاسة في محطة الأرصاد، أو في جهاز خاص المدينة بأكملها، إذ إن درجة الحرارة تختلف في المدينة نفسها بين مكان وآخر إلى بضع درجات مئوية أحيانًا، وقد يصل الفرق إلى نحو 5 درجات مئوية في محيط بضع كيلومترات فقط.

تراجع حرارة المنخفضات

وأشار المسند إلى أن المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح الباكر وفي حالة سكون الرياح تكون أبرد من المرتفعات، وذلك أن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة، هذا في حالة سكون الرياح طبعًا؛ وعليه لا يُنصح أن يكون المبيت في البر في المطامن دائمًا، بل إذا كان السكون هو السائد ففي المرتفعات درجة الحرارة تكون أعلى وذلك في فصل الشتاء.

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.