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في الجولة الـ14

فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون، بفوز مثير لنادي آرسنال بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

وكان آرسنال سجل الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة السادسة، ثم عزز النرويجي مارتن أوديجارد من تقدم آرسنال مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ13.

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وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون، نجح البرازيلي ماثيوس كونها في إحراز الهدف الوحيد لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة الـ87.

وبعد الفوز، أصبح رصيد آرسنال 33 نقطة، في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الـ13.

وافتُتحت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي اليوم بفوز آرسنال على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وفاز برينتفورد على لوتون تاون بثلاثية لهدف، بينما يلعب حاليًا نوتنغهام فورست ضد إيفرتون وسيلعب مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

مباريات الغد

وفي الغد، يلعب تشيلسي ضد برايتون، ليفربول ضد فولهام، وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس، بورنموث ضد أستون فيلا، مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

وقبل مواجهة فريق وولفرهامبتون، كان نادي آرسنال أكد تأهله لثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على فريق لانس الفرنسي بسداسية دون رد.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

وسجل الجانرز 5 أهداف في الشوط الأول عبر كل من “كاي هافرتز، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي ، مارتن أوديجارد” في الدقائق الـ 13 والـ21 والـ24 والـ27 والـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل الإيطالي جورجينيو الهدف السادس للجانرز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87.

آرسنال ضد وولفرهامبتون

 

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