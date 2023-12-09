فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان

انتهت مباراة أتالانتا ضد ميلان، بفوز فريق أتالانتا بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

أتالانتا ضد ميلان

وكانت المبادرة التهديفية من فريق أتالانتا الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة الـ 38 ثم تعادل الفرنسي جيرو لنادي ميلان من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكمان الهدف الثاني لنادي أتالانتا في الدقيقة الـ 55، ثم سجل الصربي لوكا يوفيتش الهدف الثاني لنادي ميلان بالدقيقة الـ 81.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح اللاعب الكولومبي لويس مورييل في إحراز الهدف الثالث لنادي أتالانتا في الدقيقة الـ 90.

وبعد مباراة أتالانتا ضد ميلان، أصبح رصيد أتالانتا 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

نتائج الجولة الـ 15

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي بدأت من أمس الجمعة بفوز يوفنتوس على نابولي بهدف دون رد وفي مواجهات اليوم، تعادل لاتسيو مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، وفاز أتالانتا على ميلان بنتيجة 3-2، وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء بين إنتر ميلان وأودينيزي.

وفي مباريات الغد، سيلعب فروزينوني ضد تورينو، مونزا ضد جنوى، ساليرنيتانا ضد بولونيا، روما ضد فيورنتينا.

وتُختتم مباريات الجولة الـ 15 بعد غد الاثنين، بإقامة مباراتي ” إمبولي ضد ليتشي” و ” كالياري ضد ساسولو”.