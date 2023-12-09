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في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية

فوز ثمين لـ الزمالك ضد ساجرادا

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
فوز ثمين لـ الزمالك ضد ساجرادا
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد ساجرادا

ونجح اللاعب أحمد سيد ” زيزو” في إحراز الهدف الوحيد لـ الزمالك ضد ساجرادا في الدقيقة الـ41 من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

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وحافظ الزمالك على تفوقه في الشوط الثاني ليفوز باللقاء ويُصبح رصيده 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد ساجرادا

ترتيب المجموعة

بينما تجمد رصيد فريق ساجرادا عند 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وقبل مواجهة ساجرادا، حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأحد الماضي فوزًا كبيرًا على فريق سوار برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية.

وافتتح اللاعب أحمد سيد زيزو التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة الـ8 بعد عرضية رائعة من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الأبيض هدفين عبر كل من التونسي سيف الدين الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي.

الزمالك ضد ساجرادا

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