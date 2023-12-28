فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

انتهت مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، مساء الأربعاء، بفوز تشيلسي بصعوبة بنتيجة 2- 1 ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول عبر اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك في الدقيقة الـ13، ثم سجل اللاعب ميكايل أوليس هدف التعادل لفريق كريستال بالاس في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب مادويكي الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الـ 90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 25 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ15.

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء بفوز نوتنغهام فورست على نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز لوتون تاون على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدفين، وفاز بورنموث على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بيرنلي بثنائية دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بنتيجة 3- 2.

وفي مباريات الأمس، فاز تشيلسي على كريستال بالاس بنتيجة 2- 1، وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد بنتيجة 4- 1.

وفي اليوم، تُقام مباراتا “برايتون ضد توتنهام” و”آرسنال ضد وست هام يونايتد”.