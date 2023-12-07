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في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي مساء الأربعاء، بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

مان يونايتد ضد تشيلسي

ونجح الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في إحراز الهدف الأول لـ مان يونايتد في الدقيقة الـ20 ثم تعادل كول بالمير لتشيلسي في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، نجح مكتوميناي في إحراز الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 27 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

مان يونايتد ضد تشيلسي

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء، بفوز وولفرهامبتون على بيرنلي بهدف دون رد، وفوز آرسنال على لوتون تاون برباعية مقابل 3 أهداف.

وفي مباريات أمس الأربعاء، فاز فولهام على نوتنغهام فورست بخماسية دون رد، وفاز بورنموث على كريستال بالاس بثنائية دون رد، وفاز ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز برايتون على برينتفورد بثنائية لهدف، وفاز اليونايتد على تشيلسي بنتيجة 2- 1، وفاز أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف.

مان يونايتد ضد تشيلسي

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