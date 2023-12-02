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في الجولة الـ15 من دوري روشن

فوز صعب لـ الطائي ضد الفتح

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
فوز صعب لـ الطائي ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فريق الفتح بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد الطائي

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح المحترف الغاني بيرناردو مينساه في إحراز هدف الفوز لفارس الشمال في الدقيقة الـ88 من ركلة جزاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الشمال 17 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.

الفتح ضد الطائي

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

وبالأمس، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز الأخدود على الاتفاق بهدف دون رد، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن، بمواجهتي الشباب والتعاون، والرائد ضد الوحدة.

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