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في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي

فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة ليفربول ضد فولهام مساء اليوم، بفوز فريق ليفربول بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد فولهام

وكان ليفربول افتتح التسجيل في الدقيقة الـ20 بعد خطأ من الحارس الألماني بيرند لينو حارس فولهام الذي سجل الكرة بالخطأ في مرماه، ثم تعادل فولهام في الدقيقة الـ24 عبر اللاعب هاري ويلسون.

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وفي الدقيقة الـ38، نجح اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في إحراز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ38 ثم تعادل اللاعب كيني تيتي في الدقيقة الـ45.

وعند حلول الدقيقة الـ80 سجل اللاعب بوبي ريد الهدف الثالث لفريق فولهام، ثم تعادل اللاعب الياباني واتارو إيندو لليفربول في الدقيقة الـ88.

واختتم النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد رابع الأهداف لليفربول في الدقيقة الـ90.

وبعد مباراة ليفربول ضد فولهام، أصبح رصيد ليفربول 31 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الـ14.

ليفربول ضد فولهام - 1

نتائج مباريات الجولة الـ14

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أمس بفوز آرسنال على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، وفاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وفاز برينتفورد على لوتون تاون بثلاثية لهدف، بينما فاز إيفرتون على نوتنغهام فورست بهدف دون رد، وفاز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، فاز تشيلسي على برايتون بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز ليفربول على فولهام بنتيجة 4-3، وتعادل وست هام يونايتد مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وتعادل بورنموث مع أستون فيلا بنتيجة 2-2.

وتُختتم مباريات الجولة الـ14، اليوم بلقاء بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

ليفربول ضد فولهام - 1

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