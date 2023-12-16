فوز وحيد يفصل بيدرو إيمانويل عن رقم استثنائي

يتطلع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، لمواصلة تألقه مع الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة الرياض اليوم.

بيدرو إيمانويل يبحث عن رقم خاص

وحقق بيدرو إيمانويل، نسبة انتصارات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في دوري روشن السعودي بلغت 28%، حيث فاز في 13 مباراة من أصل 46، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر منصة “إكس”.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن بيدرو إيمانويل يحتاج الفوز في مباراة اليوم، حتى يصبح أعلى مدربي الخليج في دوري روشن السعودي تحققًا للانتصارات، وسيتفوق على جلال القادري صاحب نسبة 28.8%، بالفوز في 15 لقاء من أصل 52.

مباراة الرياض ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرياض ضد الخليج، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.