Icon

محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023 Icon أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري Icon عبدالرحمن العبود يخذل جماهير الاتحاد Icon الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسماً طائراً جنوب سيناء Icon الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12 Icon التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم Icon دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام Icon الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

فوز وحيد يفصل بيدرو إيمانويل عن رقم استثنائي

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
فوز وحيد يفصل بيدرو إيمانويل عن رقم استثنائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتطلع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، لمواصلة تألقه مع الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة الرياض اليوم.

بيدرو إيمانويل يبحث عن رقم خاص

وحقق بيدرو إيمانويل، نسبة انتصارات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في دوري روشن السعودي بلغت 28%، حيث فاز في 13 مباراة من أصل 46، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر منصة “إكس”.

قد يهمّك أيضاً
سفراء التراث تزور الزلفي الخميس للتعريف بتاريخها 

سفراء التراث تزور الزلفي الخميس للتعريف بتاريخها 

لحظة تحدث المندوب الروسي بالعربية في مجلس الأمن لانتقاد أمريكا

لحظة تحدث المندوب الروسي بالعربية في مجلس الأمن لانتقاد أمريكا

بيدرو إيمانويل
بيدرو – المصدر @Khaleejclub

وأشارت “أوبتا”، إلى أن بيدرو إيمانويل يحتاج الفوز في مباراة اليوم، حتى يصبح أعلى مدربي الخليج في دوري روشن السعودي تحققًا للانتصارات، وسيتفوق على جلال القادري صاحب نسبة 28.8%، بالفوز في 15 لقاء من أصل 52.

لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

مباراة الرياض ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرياض ضد الخليج، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

مباراة الرياض ضد الخليج
موعد المباراة – المصدر @Khaleejclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه