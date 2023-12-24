فيتوريا: لا أعلم كواليس قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على عسير حتى الـ7 مساءً الاتحاد يفتقد صرامة الهلال لابورت يرفض عرض الريال ويتمسك بالنصر برشلونة يسعى لتسويق ليفاندوفسكي بدوري روشن 35 وظيفة شاغرة لدى مجموعة العليان في 5 مدن اشتباه في إصابة أحمد بامسعود بالصليبي! 50 مساهمة تهديفية لـ كريم البركاوي بدوري روشن ضبط مواطنَين لعرضهما حطباً محلياً للبيع بالمدينة المنورة نصائح مفيدة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء
علق المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، على قرار نجم فريق ضمك، طارق حامد باعتزال اللعب الدولي.
وتحدث فيتوريا عن قرار طارق حامد، خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، وأكد أن العديد من نجوم العالم يتخذون مثل هذه القرارات ولهم أسبابهم وأمورهم الشخصية.
وتابع فيتوريا تصريحاته قائلًا: “هذا قرار طارق حامد وأنا لا دخل لي فيه.. لا أعلم الظروف المحيطة باللاعب أو الأمور التي دفعته لذلك، وعليّ تقبل قراره لأني لا أعلم الكواليس”.
وجاء قرار طارق حامد بإعلان الاعتزال الدولي مطلع الشهر الحالي، بعد أزمة استبعاد من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب مواجهة جيبوتي في افتتاحية مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026.
وقرر فيتوريا، استبعاد طارق حامد، وثنائي فريق الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور من منتخب مصر، لعدم التزامهم بالحصة التدريبية بعد مباراة جيبوتي، وغضبهم الكبير لعدم المشاركة في اللقاء.
وشارك طارق حامد، في 58 مباراة بقميص منتخب مصر، وأحرز هدفًا وحيدًا، وخاض منافسات كأس العالم 2018، كما تأهل مع الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية في 2017 و2021، ونال الوصافة في المرتين.