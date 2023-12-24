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بعد أزمة استبعاده من المنتخب

فيتوريا: لا أعلم كواليس قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
فيتوريا: لا أعلم كواليس قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، على قرار نجم فريق ضمك، طارق حامد باعتزال اللعب الدولي.

تعليق فيتوريا على قرار طارق حامد

وتحدث فيتوريا عن قرار طارق حامد، خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، وأكد أن العديد من نجوم العالم يتخذون مثل هذه القرارات ولهم أسبابهم وأمورهم الشخصية.

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وتابع فيتوريا تصريحاته قائلًا: “هذا قرار طارق حامد وأنا لا دخل لي فيه.. لا أعلم الظروف المحيطة باللاعب أو الأمور التي دفعته لذلك، وعليّ تقبل قراره لأني لا أعلم الكواليس”.

طارق حامد
طارق مع المنتخب المصري – المصدر @TarrekHameed

أزمة الاستبعاد

وجاء قرار طارق حامد بإعلان الاعتزال الدولي مطلع الشهر الحالي، بعد أزمة استبعاد من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب مواجهة جيبوتي في افتتاحية مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026.

وقرر فيتوريا، استبعاد طارق حامد، وثنائي فريق الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور من منتخب مصر، لعدم التزامهم بالحصة التدريبية بعد مباراة جيبوتي، وغضبهم الكبير لعدم المشاركة في اللقاء.

طارق حامد
طارق – المصدر cnn

طارق حامد مع المنتخب

وشارك طارق حامد، في 58 مباراة بقميص منتخب مصر، وأحرز هدفًا وحيدًا، وخاض منافسات كأس العالم 2018، كما تأهل مع الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية في 2017 و2021، ونال الوصافة في المرتين.

طارق حامد
طارق مع المنتخب المصري – المصدر @TarrekHameed

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