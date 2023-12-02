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طُرد في الدقيقة الـ93

فيديو يكشف سبب طرد علي البليهي أمام النصر

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
فيديو يكشف سبب طرد علي البليهي أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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تعرض اللاعب علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال للطرد أمس في مباراة النصر وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي.

ماذا فعل علي البليهي ؟

وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.

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وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.

يذكر أن البليهي كان أثار الجدل بسبب احتفال ركزة العلم أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر من عام 2021، وعاد مجددًا ليواصل طريقته المثيرة في الاحتفال أمام جماهير النصر بالأمس.

علي البليهي - الهلال والنصر

الهلال والنصر

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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