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خلال الميركاتو الشتوي

فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيرمينو يقترب من الرحيل

وأكدت تقارير رغبة النادي الأهلي في التخلي عن فيرمينو في الميركاتو الشتوي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث تسعى الإدارة في خروجه سريعًا سواء على سبيل الإعارة في دوري روشن أو خارج السعودي.

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فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وكان الإعلامي سامي القاضي قد أكد أن أندية الاتفاق، الوحدة والشباب ترغب في التعاقد مع فيرمينو، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأندية لم تُقدم أي عرض رسمي حتى الآن، حيث إن الأمر مجرد استفسار فقط.

وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.

فيرمينو في الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر spl

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، فيما وصل رصيد الرائد إلى 13 نقطة في المركز الـ15.

النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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