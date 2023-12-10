فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي

بات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيرمينو يقترب من الرحيل

وأكدت تقارير رغبة النادي الأهلي في التخلي عن فيرمينو في الميركاتو الشتوي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث تسعى الإدارة في خروجه سريعًا سواء على سبيل الإعارة في دوري روشن أو خارج السعودي.

وكان الإعلامي سامي القاضي قد أكد أن أندية الاتفاق، الوحدة والشباب ترغب في التعاقد مع فيرمينو، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأندية لم تُقدم أي عرض رسمي حتى الآن، حيث إن الأمر مجرد استفسار فقط.

وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، فيما وصل رصيد الرائد إلى 13 نقطة في المركز الـ15.