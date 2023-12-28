فيرمينو يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

حسم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

فيرمينو يُقرر الرحيل

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن، حيث بدأ الموسم بتسجيل هاتريك، قبل أن يغيب عن هز الشباك.

وأكد موقع Football365 الفرنسي، أن فيرمينو يستعد للرحيل عن الأهلي، بعد 6 أشهر فقط من الانتقال إليه، حيث يرغب في العودة إلى أوروبًا مجددًا أو إلى بلاده البرازيل بعد مسيرة طويلة خارجها.

ولفت الموقع الفرنسي، إلى أن فيرمينو لا يرغب في البقاء مع الأهلي، بعدما خسر مركزه الأساسي لصالح فراس البريكان الذي يُقدم مستوى لافتًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعب تلقى عروضًا من الاتفاق والفتح.

وشارك النجم البرازيلي صاحب الـ32 عامًا، في 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع البطولات، ونجح في تسجيل ثلاثية بمباراته الأولى، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

الأهلي يُلاقي الخليج

على الجانب الآخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الخليج على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.