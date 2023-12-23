Icon

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء Icon ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف Icon الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام Icon الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد Icon رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي Icon رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم Icon الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة Icon تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة Icon هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران Icon فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تراجع مستواه

فيرمينو يخذل جماهير الأهلي

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
فيرمينو يخذل جماهير الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خذل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، جماهير النادي الأهلي، بعد تراجع مستواه بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم، وابتعاده عن هز الشباك.

تراجع مستوى فيرمينو

وبدأ فيرمينو، منافسات الموسم الحالي بشكل رائع مع الأهلي في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هاتريك في المباراة الافتتاحية ضد الحزم، قبل أن تغيب بصمته بعد ذلك.

قد يهمّك أيضاً
شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل الشعر العالي

شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل الشعر العالي

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية للكوادر السعودية

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية للكوادر السعودية

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وشارك فيرمينو في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينهم 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالهم بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بالرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي وتعرضه لانتقادات، إلا أن المدير الفني ماتياش يايسله، نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لا يمر بأفضل حالاته ولكنه يتدرب جيدًا.

فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

فوز الأهلي ضد الحزم برباعية

ولعب الحزم ضد الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما بقى رصيد الحزم عند 12 نقطة، في المركز الأخير.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه