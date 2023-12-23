فيرمينو يخذل جماهير الأهلي

خذل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، جماهير النادي الأهلي، بعد تراجع مستواه بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم، وابتعاده عن هز الشباك.

تراجع مستوى فيرمينو

وبدأ فيرمينو، منافسات الموسم الحالي بشكل رائع مع الأهلي في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هاتريك في المباراة الافتتاحية ضد الحزم، قبل أن تغيب بصمته بعد ذلك.

وشارك فيرمينو في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بينهم 6 كبديل بعد تذبذب مستواه، واكتفى خلالهم بتسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين، من 21 تسديدة بينهم 7 فقط على المرمى.

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بالرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي وتعرضه لانتقادات، إلا أن المدير الفني ماتياش يايسله، نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لا يمر بأفضل حالاته ولكنه يتدرب جيدًا.

فوز الأهلي ضد الحزم برباعية

ولعب الحزم ضد الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما بقى رصيد الحزم عند 12 نقطة، في المركز الأخير.