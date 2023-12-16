فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق موعد مباراة الأهلي المصري ضد فلوميننسي الاتحاديون غاضبون شبورة وضباب على عدة مناطق حتى الثامنة صباحًا ماكرون لـ بوتين: يجب أن نكون جادين أنا لم أغير رقم هاتفي تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة 180 ألف دولار لـ الأمير هاري فيصل بن فرحان: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
ظهر النجم فيصل الغامدي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة.
ويُعد فيصل الغامدي أكثر من قام بمراوغات ناجحة في مباراة واحدة، حيث قام بـ5 مراوغات ضد الأهلي المصري، كما أنه أكثر من قام بتدخلات على الكرة في لقاء واحد برصيد 7 تدخلات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيصل الغامدي ثاني أكثر من منح تمريرات ناجحة في مباراة واحدة برصيد 64 تمريرة أمام أوكلاند، ومنحته تقييمًا بـ7.55 درجات.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري، في الدور ربع النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل لنصف النهائي.