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رغم خسارة الاتحاد ضد الأهلي المصري

فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم فيصل الغامدي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة.

أبرز أرقام فيصل الغامدي

ويُعد فيصل الغامدي أكثر من قام بمراوغات ناجحة في مباراة واحدة، حيث قام بـ5 مراوغات ضد الأهلي المصري، كما أنه أكثر من قام بتدخلات على الكرة في لقاء واحد برصيد 7 تدخلات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @ittihad

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيصل الغامدي ثاني أكثر من منح تمريرات ناجحة في مباراة واحدة برصيد 64 تمريرة أمام أوكلاند، ومنحته تقييمًا بـ7.55 درجات.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @ittihad

الاتحاد في كأس العالم للأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري، في الدور ربع النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل لنصف النهائي.

الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

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