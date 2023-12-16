فيصل الغامدي يخطف الأنظار بكأس العالم للأندية 2023

ظهر النجم فيصل الغامدي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة.

أبرز أرقام فيصل الغامدي

ويُعد فيصل الغامدي أكثر من قام بمراوغات ناجحة في مباراة واحدة، حيث قام بـ5 مراوغات ضد الأهلي المصري، كما أنه أكثر من قام بتدخلات على الكرة في لقاء واحد برصيد 7 تدخلات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فيصل الغامدي ثاني أكثر من منح تمريرات ناجحة في مباراة واحدة برصيد 64 تمريرة أمام أوكلاند، ومنحته تقييمًا بـ7.55 درجات.

الاتحاد في كأس العالم للأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الأهلي المصري، في الدور ربع النهائي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل لنصف النهائي.