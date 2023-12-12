فيصل بن سلمان رئيسًا لمجلسي دارة الملك عبدالعزيز وأمناء مكتبة الملك فهد

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة.

كما صدر أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.