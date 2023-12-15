فيصل بن فرحان: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أنه لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل في ظل ما يحدث في غزة.

وقف فوري لإطلاق النار

وتابع فيصل بن فرحان أن أكثر من 150 دولة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار، كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل.

وشدد على أن المجموعة العربية تعمل على قرار جديد يهدف إلى إيجاد حل عاجل لإيصال المساعدات داخل قطاع غزة.