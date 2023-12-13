10 مواجهات عربية بكأس العالم للأندية فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الإيراني رقم مميز لـ الاتحاد مع غاياردو سابك توقع مذكرة تفاهم لبحث فرص إزالة الكربون من صناعة الكيماويات الجالي: الإسكان والبلديات قطاعات مهمة وحيوية تمس حياة المواطنين إنفانتينو مهنئًا بنزيما: إنجاز مذهل للاعب عظيم مزايا وعيوب سينما الطريق والموقع الواحد في حلقة نقاشية بالرياض انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا أرقام رومارينيو في كأس العالم للأندية جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر إلى البحرين
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.