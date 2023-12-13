فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الإيراني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تطورات الأحداث في غزة

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.