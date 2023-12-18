فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد / أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.