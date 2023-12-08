فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة ركلة جزاء مثيرة للجدل تُحتسب لـ الهلال صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر وماجد العتيبي “المواطن” في أسبوع مسك للفنون وجماليات رسم حي على الجدار الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول الهلال يتفوق على الطائي بثنائية في الشوط الأول سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة الربيعة بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة: لن نتهاون منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة.
وتابع وزير الخارجية، بحسب العربية، مساء اليوم الجمعة: أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بعدد الضحايا في غزة والوضع الإنساني يتدهور.
ولفت فيصل بن فرحان إلى أن المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية، مشددًا على أنه يجب وضع نهاية للحرب في غزة.