فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة.

الوضع يتدهور

وتابع وزير الخارجية، بحسب العربية، مساء اليوم الجمعة: أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بعدد الضحايا في غزة والوضع الإنساني يتدهور.

ولفت فيصل بن فرحان إلى أن المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية، مشددًا على أنه يجب وضع نهاية للحرب في غزة.