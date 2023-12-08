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من غير المقبول تقييد دخول المساعدات

فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة.

الوضع يتدهور

وتابع وزير الخارجية، بحسب العربية، مساء اليوم الجمعة: أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بعدد الضحايا في غزة والوضع الإنساني يتدهور.

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ولفت فيصل بن فرحان إلى أن المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية، مشددًا على أنه يجب وضع نهاية للحرب في غزة.

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