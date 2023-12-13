فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف

‫حضر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، المباراة التي جمعت فريقين من منطقة الجوف؛ نادي العروبة من سكاكا، ونادي الجندل من محافظة دومة الجندل لكرة القدم، والتي تقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو للمحترفين، على ملعب نادي العروبة الرياضي بمدينة سكاكا.

وجاء ذلك دعمًا من أمير الجوف لرياضة المنطقة، وتحفيزًا لأنديتها لتحقق المزيد من الإنجازات.

دعم الرياضة

ونوَّه الأمير فيصل بن نواف بالدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الحكيمة الحريصة على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وثمن مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، مريح المريح، حضور أمير الجوف لهذه المباراة، والذي يعد دعمًا كبيرًا للناديين، ومحفزًا لمواصلة تميز مستواهم في الدوري، وحافزًا لبقية أندية المنطقة؛ إذ يعد حضوره تشريفًا للفريقين، وللنشاط الرياضي بالمنطقة، الذي يشهد تطورًا بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وأكد أن التوجيهات التي أسداها أمير الجوف لأندية المنطقة محل اعتزاز وتقدير الجميع، نابعة من حرصه على دعم وتشجيع الرياضة بمنطقة الجوف.