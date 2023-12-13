Icon

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف Icon رجل يصور نفسه أثناء هجوم سمكة القرش Icon كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي Icon تدريب تعاوني في تكافل الراجحي في مختلف التخصصات Icon بحضور 50 ألفًا .. أكبر تواجد جماهيري يحضر المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم للأندية 2023 Icon تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل Icon موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي Icon ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات Icon إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو: شخصيتها قوية Icon معلومة صادمة بشأن إبر التنحيف وتكلفتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحفيزًا لأنديتها لتحقق المزيد من الإنجازات

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‫حضر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، المباراة التي جمعت فريقين من منطقة الجوف؛ نادي العروبة من سكاكا، ونادي الجندل من محافظة دومة الجندل لكرة القدم، والتي تقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو للمحترفين، على ملعب نادي العروبة الرياضي بمدينة سكاكا.

وجاء ذلك دعمًا من أمير الجوف لرياضة المنطقة، وتحفيزًا لأنديتها لتحقق المزيد من الإنجازات.

قد يهمّك أيضاً
لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف

قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل

قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل

دعم الرياضة

ونوَّه الأمير فيصل بن نواف بالدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الحكيمة الحريصة على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وثمن مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، مريح المريح، حضور أمير الجوف لهذه المباراة، والذي يعد دعمًا كبيرًا للناديين، ومحفزًا لمواصلة تميز مستواهم في الدوري، وحافزًا لبقية أندية المنطقة؛ إذ يعد حضوره تشريفًا للفريقين، وللنشاط الرياضي بالمنطقة، الذي يشهد تطورًا بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وأكد أن التوجيهات التي أسداها أمير الجوف لأندية المنطقة محل اعتزاز وتقدير الجميع، نابعة من حرصه على دعم وتشجيع الرياضة بمنطقة الجوف.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه