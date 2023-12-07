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بعد تعرضه للإصابة ضد ضمك

فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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أربك النجم لويز فيليبي حسابات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قبل بدء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمشواره في كأس العالم للأندية 2023.

إصابة فيليبي ضد ضمك

وشارك لويز فيليبي بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم، وتعرض للإصابة خلال هجمة لفارس الجنوب؛ انتهت بالهدف الأول للكاميروني كيفن نكودو، ليُغادر الملعب؛ ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه.

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إصابة لويز فيليبي
خروج لويز فيليبي مصابًا

وأكد مراسل قنوات SSC، ناصر القحطاني، أنه سيتم تشخيص إصابة لويز فيليبي، يوم غد الجمعة، مشددًا في الوقت ذاته، على أن الفحوصات الطبية الأولية تؤكد غيابه عن المستطيل الأخضر لمدة لن تقل عن أسبوعين.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ضمك اليوم، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وخسر العميد بنتيجة 3- 1.

ضمك ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتأهله إلى الدور التالي، سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

 

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