إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب والاتفاق يحظر على أي شخص غير مخول رسميًّا التدخل في أعمال طاقم قيادة الطائرة وظائف شاغرة في مستشفى الملك سلمان وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى ضمك يُصعب موقف الاتحاد قبل كأس العالم للأندية وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا
أربك النجم لويز فيليبي حسابات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قبل بدء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمشواره في كأس العالم للأندية 2023.
وشارك لويز فيليبي بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم، وتعرض للإصابة خلال هجمة لفارس الجنوب؛ انتهت بالهدف الأول للكاميروني كيفن نكودو، ليُغادر الملعب؛ ويُشارك مهند الشنقيطي بدلًا منه.
وأكد مراسل قنوات SSC، ناصر القحطاني، أنه سيتم تشخيص إصابة لويز فيليبي، يوم غد الجمعة، مشددًا في الوقت ذاته، على أن الفحوصات الطبية الأولية تؤكد غيابه عن المستطيل الأخضر لمدة لن تقل عن أسبوعين.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ضمك اليوم، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وخسر العميد بنتيجة 3- 1.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتأهله إلى الدور التالي، سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.
مراسل SSC | ناصر القحطاني:
سيتم تشخيص إصابة فيليبي غدًا؛ والفحوصات الطبية الأولية تؤكد غيابه لن يقل عن أسبوعين.#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/a5OKa3qI00
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023