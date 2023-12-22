فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني إحباط تهريب 252 كيلو قات في عسير تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي عقوبة إطعام البابون 500 ريال الأهلي يقسو على الحزم برباعية “المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل
نجح النجم الإنجليزي فيل فودين في إحراز الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 72 في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.
وتلقى فودين عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز ليسجل الهدف الثالث للسيتي.
ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽
مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023