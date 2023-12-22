فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي

نجح النجم الإنجليزي فيل فودين في إحراز الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 72 في شباك فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتلقى فودين عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز ليسجل الهدف الثالث للسيتي.