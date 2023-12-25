فينسنت أبو بكر قد يعود لدوري روشن

يحظى مهاجم بشكتاش التركي، الكاميروني فينسنت أبو بكر، باهتمام نادي ضمك، من أجل ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ضمك يسعى لضم فينسنت أبو بكر

ودخلت إدارة نادي ضمك في محادثات مع فينسنت أبو بكر، لضمه في يناير المقبل، وأبدى المهاجم الكاميروني انفتاحه على العودة إلى دوري روشن السعودي، وخوض تجربة جديدة.

ويأمل ضمك في حسم فينسنك أبو بكر، بدلًا من مهاجمه الغامبي أسان سيساي، الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم في المباريات الأخيرة، وذلك وفقًا لمصادر “العربية.نت”.

ويعيش فينسنت أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، فترة صعبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، الذي أعلن في وقت سابق استبعاده مع 4 لاعبين آخرين، قبل أن يعلن النادي التركي تراجعه عن القرار.

ويملك أبو بكر تجربة سابقة في دوري روشن السعودي، حيث انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من بشكتاش، ورحل عنه في يناير 2023، وشارك معه في 39 مباراة، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ضمك في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسر 4 لقاءات.