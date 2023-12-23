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في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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انطلقت مساء أمس الأمسية الشعرية في الدرعية ضمن فعاليات “رسوم وطلل – عام الشعر العربي 2023″، المسرح الأدائي.

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أمسية شعرية في الدرعية

الأمسية الشعرية قدمها محمد الموسى، وبمشاركة الشعراء “سعيد بن مانع، عبدالله عبيان، سلطان بن بتلاء”، وتفاعل معها الحضور.

الأمسية من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ختام مبادرة “عام الشعر العربي 2023” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع هذا العام.

   

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