في الدرعية.. أمسية شعرية للشعراء ابن مانع وعبيان وابن بتلاء

حساب المواطن: يلزم تطابق العنوان الوطني للمستفيد مع عقد منصة إيجار سبب انضمام سواريز لإنتر ميامي الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات محمد بن سلمان يتصدر استفتاء روسيا اليوم حول الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا في 2023 تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023 حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين السعودية أصبحت الصين الجديدة لمقتنصي فرص النمو برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة
انطلقت مساء أمس الأمسية الشعرية في الدرعية ضمن فعاليات “رسوم وطلل – عام الشعر العربي 2023″، المسرح الأدائي.
الأمسية الشعرية قدمها محمد الموسى، وبمشاركة الشعراء “سعيد بن مانع، عبدالله عبيان، سلطان بن بتلاء”، وتفاعل معها الحضور.
الأمسية من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ختام مبادرة “عام الشعر العربي 2023” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع هذا العام.