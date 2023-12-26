Icon

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا Icon في قبضة شرطة الرياض.. شخص تحرش بفتاة أثناء نقلها بمركبة Icon التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والنصر Icon ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

في قبضة شرطة الرياض.. شخص تحرش بفتاة أثناء نقلها بمركبة

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
في قبضة شرطة الرياض.. شخص تحرش بفتاة أثناء نقلها بمركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.2 مليون طن

انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.2 مليون طن

مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني

مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس الروسي يغادر الرياض
السعودية اليوم

الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية اليوم
ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال...

السعودية اليوم
الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل
السعودية اليوم

الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد...

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت...

أخبار رئيسية
كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر
الرياضة

كريم بنزيما يسعى لاستعادة بريقه ضد النصر

الرياضة
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
آخر الاخبار

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

آخر الاخبار
بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام
العالم

بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام

العالم
هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
السعودية اليوم

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه