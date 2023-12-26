في قبضة شرطة الرياض.. شخص تحرش بفتاة أثناء نقلها بمركبة

قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.