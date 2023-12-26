القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في قبضة شرطة الرياض.. شخص تحرش بفتاة أثناء نقلها بمركبة التشكيل المتوقع لـ الاتحاد والنصر ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي بالشرقية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لتحرشه بفتاة. pic.twitter.com/C0MK7l92y2
— الأمن العام (@security_gov) December 26, 2023