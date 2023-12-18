في 6 خطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

يؤكد برنامج حساب المواطن أهمية تحديث البيانات بصفة مستمرة حتى لا يتأثر الدعم الخاص بالمستفيد.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

افتح الموقع الرسمي لحساب المواطن (اضغط هنا).

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول

استخدم رمز التحقق الذي تم إرساله لجهازك الشخصي أو هاتفك المحمول.

انتقل إلى صفحة “استكمال/تعديل الطلب” أو القسم المناسب.

قم بتعديل البيانات المطلوب تحديثها، مثل بيانات الدخل والعقارات والحساب البنكي والعنوان.

تأكد من مراجعة البيانات التي قمت بتحديثها بعناية ودقة ثم اختر تحديث أو تقديم الطلب.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.