قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023

كشف الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن اختياراته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها بداية من الثلاثاء المقبل في جدة.

وجاءت قائمة مان سيتي مكونة من: “إيدرسون، أورتيجا، كارسون سكوت، روبن دياز، كالفين فيليبس، جون ستونز ، ناثان آكي، جفارديول، مانويل أكانجي، لويس روكي، سيرجيو جوميز، كالفن فيليبس، بيرناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش، رودري، كيفين دي بروين، جاك جريليش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.