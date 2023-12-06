قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023

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كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن قائمة نادي الاتحاد بطل دوري روشن الموسم الماضي وممثل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بداية من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.
وجاءت قائمة العميد مكونة من: “عبدالله المعيوف، مارسيلو جروهي، أسامة المرمش في حراسة المرمى”.
وفي خط الدفاع يتواجد: “عمر هوساوي، زكريا هوساوي، لويز فيليبي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، أحمد حجازي، أحمد بامسعود”.
وفي خط الوسط يتواجد : “سلطان الفرحان، نغولو كانتي، فابينيو، إيجور كورونادو، جوتا، فيصل الغامدي، مروان الشافي، عبدالرحمن العبود، مدالله العليان، صالح الجمعان”.
وفي خط الهجوم: “حمدالله، بنزيما، رومارينيو”.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.