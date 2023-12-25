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قانوني ناصحًا نجم النصر: غيّر العتبة !

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
قانوني ناصحًا نجم النصر: غيّر العتبة !
المواطن - فريق التحرير

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وجه المستشار القانوني سعود الرمان نصيحة لأحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بضرورة الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة والانتقال لفريق آخر.

وقال الرمان عبر حسابه في منصة “إكس” للاعب أيمن يحيى: “رسالة له، نصيحة لوجه الله، غير عتبة الباب”.

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وفي وقت سابق، أنهى مشعل السفاعي، وكيل أيمن يحيى، الجدل المثار بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

أيمن يحيى
أيمن يحيى – المصدر spl

وينتهي عقد أيمن يحيى مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لاستمراره لفترة أطول، إلا أن اللاعب رفض العرض الذي قُدم إليه، وسط أنباء عن تلقيه عروضًا من الاتحاد والهلال.

وعلق حساب يحمل اسم ماجد على منصة “إكس”، قائلًا: “حسب معلوماتي.. وكيل أيمن يحيى يطلب مبلغ قرابـة 8 ملايين ريال سنويًّا من أجل تجديد العقد، وعمولة عالية جدًّا إضافية للوكيل (أعلى من العمولة النظامية)”.

وتابع: “أيمن حريص على البقاء ويركز ويهتم بكل جدية لخدمة فريقه النصر.. أتمنى أخيرًا أن الجمهور ما يحاسب اللاعب بسبب تصرفات غير محسوبة من وكيله ومساعدة اللاعب ليكون بكامل تركيزه في الفترة الهامة القادمة مع الفريق”.

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