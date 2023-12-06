قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023 تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟ ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي الجاذبية آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي
سخر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان من رفض احتجاج نادي الهلال عقب طرد مدافعه علي البليهي في مباراة النصر يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من دوري روشن.
وجاء رفض احتجاج أزرق الرياض، بسبب عدم قيام النادي باتخاذ الإجراءات الشكلية وفقًا لما نصت عليه المادة 137 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وقال الشعلان معلقًا على هذا الأمر: “أب قانون، تم رفض احتجاج الهلال بسبب الكرت الأحمر، والرفض بسبب عدم التقيِّد بالإجراء الشكلي، وهو عدم تقديم الاحتجاج في النموذج المُعدُّ لذلك وتقديمه لمُراقب المُباراة”.
وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.
وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.