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تعرض للطرد في مباراة النصر

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي
المواطن - فريق التحرير

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سخر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان من رفض احتجاج نادي الهلال عقب طرد مدافعه علي البليهي في مباراة النصر يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من دوري روشن.

وجاء رفض احتجاج أزرق الرياض، بسبب عدم قيام النادي باتخاذ الإجراءات الشكلية وفقًا لما نصت عليه المادة 137 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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رأي القانون حول الاحتجاج ضد طرد علي البليهي

وقال الشعلان معلقًا على هذا الأمر: “أب قانون، تم رفض احتجاج الهلال بسبب الكرت الأحمر، والرفض بسبب عدم التقيِّد بالإجراء الشكلي، وهو عدم تقديم الاحتجاج في النموذج المُعدُّ لذلك وتقديمه لمُراقب المُباراة”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.

وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.

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