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مؤكدًا حل الأزمة بشكل ودي

قانوني يعلن سحب قضية تسجيلات حمدالله من “كاس”

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
قانوني يعلن سحب قضية تسجيلات حمدالله من “كاس”
المواطن - فريق التحرير

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أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن قضية التسجيلات الشهيرة بين مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وناديه السابق النصر، ستنتهي بشكل ودي بالتصالح بين الطرفين.

حل أزمة حمدالله والنصر وديًا

وعادت قضية حمدالله والنصر إلى الواجهة مؤخرًا، بعد انتشار أنباء تُفيد بوجود تحركات من الطرفين؛ لإغلاق قضية التسجيلات، التي سبقت انتقال المهاجم المغربي إلى صفوف الاتحاد.

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وقال الشيخي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين: “تم سحب قضية التسجيلات بين حمد الله والنصر والاتحاد من التحكيم في محكمة CAS، وتم إسناد القضية للوساطة”.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وأضاف المستشار القانوني في تعليقه قائلًا: “بالتالي لن يصدر أي قرار بالقضية وستنتهي وديًا بالصلح، إلا إن قرر أحد الأطراف الانسحاب، لكننا لا نتمنى (ولا نتوقع) ذلك.. بالتوفيق لجميع الأطراف”.

وكان نادي النصر قد فسخ عقد حمدالله من طرف واحد في نوفمبر 2021، وقام المهاجم المغربي بتقديم شكوى في الفيفا، كما حسمت محكمة كاس الأمر، وأكدت أحقيته في الحصول على 3.3 مليون يورو قيمة رواتبه المتأخرة.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @SPL

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

النصر ضد الاتحاد - الاتحاد والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

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