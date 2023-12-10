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قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية
المواطن - فريق التحرير

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في انهيار منجم للذهب في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.

وقال مدير التدريب في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أليو كافيندانغي “عثر على جثث القتلى، فيما ما يزال عدد غير محدد من عمال المناجم غير القانونيين في عداد الأموات وما زالوا تحت الأرض”.

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انتشال جثث العالقين

وأكد أن عمليات الإنقاذ استمرت اليوم في قرية دان كمفان لانتشال جثث العمال العالقين جراء الحادث.

ولم تعرف بعد أسباب الانهيار، إلا أن حوادث المناجم ليست نادرة في هذه المنطقة، بسبب تعرضها لانزلاقات أرضية وبسبب الوسائل القديمة المستخدمة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا.

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