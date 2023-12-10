قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 التكنولوجيا تسرق أوقاتنا وتغير مفهوم وقت الفراغ مداهمة مستودع يديره وافد لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بين الأتربة والحشرات تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في انهيار منجم للذهب في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.
وقال مدير التدريب في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أليو كافيندانغي “عثر على جثث القتلى، فيما ما يزال عدد غير محدد من عمال المناجم غير القانونيين في عداد الأموات وما زالوا تحت الأرض”.
وأكد أن عمليات الإنقاذ استمرت اليوم في قرية دان كمفان لانتشال جثث العمال العالقين جراء الحادث.
ولم تعرف بعد أسباب الانهيار، إلا أن حوادث المناجم ليست نادرة في هذه المنطقة، بسبب تعرضها لانزلاقات أرضية وبسبب الوسائل القديمة المستخدمة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا.