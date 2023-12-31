قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما

يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، من توتر للعلاقة مع جماهير النادي؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

مصير كريم بنزيما

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من أمس، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.