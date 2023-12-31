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اللاعب الفرنسي يعيش أوقاتًا صعبة حاليًّا مع العميد

قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، من توتر للعلاقة مع جماهير النادي؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

مصير كريم بنزيما

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من أمس، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

يذكر أن بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.

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وقال الإعلامي “سانتي أونا” عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لا ينوي التفريط في بنزيما في يناير، الكلام واضح الاتحاد لم يتحدث مع أي ناد لبيع بنزيما له”.

 

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