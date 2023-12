قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما

يذكر أن بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.

وقال الإعلامي “سانتي أونا” عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لا ينوي التفريط في بنزيما في يناير، الكلام واضح الاتحاد لم يتحدث مع أي ناد لبيع بنزيما له”.

🚨EXCL:🟡⚫️🇫🇷 #SPL |

◉ Al-Ittihad Club has no intention to let Karim Benzema leave in January ‼️ Same thing for next summer ‼️

◉ Al-Ittihad Club not want Karim Benzema to leave in any case, the message is clear. No talks are taking place with any club 🔐… pic.twitter.com/1nnV2pQjZm

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 30, 2023