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وضعت الهلال والنصر في مواجهة محتملة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت قرعة أبطال آسيا لمنافسات دور الـ16، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ومهدت لمواجهة محتملة بين الهلال والنصر في الدور نصف النهائي.

قرعة أبطال آسيا

وأسفرت قرعة أبطال آسيا عن 4 مواجهات قوية، حيث يلعب النصر ضد الفيحاء، ويواجه الهلال فريق سباهان أصفهان الإيراني، ويُلاقي الاتحاد نظيره نافباخور الأوزبكي، فيما يصطدم العين الإماراتي بفريق ناساف.

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ومن المقرر أن تلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، يومي 12 و13 فبراير، على أن تُقام مواجهات الإياب في 19 و20 من الشهر ذاته.

قرعة أبطال آسيا
نتيجة قرعة أبطال آسيا – المصدر @theAFCCL_ar

مواجهة مرتقبة بين الهلال والنصر

وحددت قرعة أبطال آسيا، طريق الأندية حتى المباراة النهائية، والتي ستشهد وجود طرفًا من الغرب وآخر من الشرق، حيث سيواجه الفائز من لقاء الهلال وسباهان، المتأهل من مواجهة الاتحاد ونافباخور في ربع النهائي.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويلعب الفائز من مباراة النصر ضد الفيحاء، أمام المتأهل من المواجهة الأخرى بين العين الإماراتي وناساف الأوزبكي، وفي حالة نجاح الزعيم والعالمي في الصعود لنصف نهائي؛ فإنهما سيُكرران سيناريو نسخة 2021.

ولعب الهلال والنصر في البطولة القارية نسخة عام 2021، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف، وأكمل طريقه؛ ونجح في التتويج باللقب بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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