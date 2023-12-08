قرعة كوبا أمريكا 2024 تضع الأرجنتين والبرازيل في مجموعات صعبة

أُقيمت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الجمعة، والتي ستُقام في أمريكا خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، وأسفرت عن مجموعات صعبة للأرجنتين والبرازيل.

قرعة صعبة للأرجنتين والبرازيل

وجاءت نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024، كالتالي؛ الأرجنتين، بيرو وتشيلي، والفائز من ملحق الكونكاكاف “ترينداد وتوباجو أو كندا” في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية؛ المكسيك، الإكوادور، فنزويلا وجامايكا.

ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من؛ أمريكا “البلد المضيف”، أوروغواي، بنما وبوليفيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة، منتخبات، البرازيل، كولومبيا وباراغواي، بجانب المتأهل من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

كوبا أمريكا 2024

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث تقام في 14 مدينة أمريكية، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب “هارد روك” في ميامي.

وتم الإعلان عن تميمة البطولة التي تحمل اسم “كابيتان”، وأوضح حساب البطولة الرسمي على منصة “إكس”، أن التميمية عبارة عن نسر يمثل الاندماج الفريد بين شغف أمريكا الجنوبية بكرة القدم والأجواء الأمريكية النابضة بالحياة.