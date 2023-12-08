قرعة كوبا أمريكا 2024 تضع الأرجنتين والبرازيل في مجموعات صعبة خطيب المسجد النبوي : هناك من يستغل الفتن لتفريق صف الأمة كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر ضد الرياض الفيصل: ندرس إقامة كأس العالم 2034 في الصيف خطيب المسجد الحرام : الصلاة رأس الفرائض الموصلة للفلاح ختام الجولة الـ16 بدوري روشن بمباراتين غدًا حكام مواجهات اليوم في دوري روشن 8 ملايين دولار مساهمة إضافية من السعودية لمعالجة خطر خزان صافر موقف عبدالإله العمري من المشاركة ضد الرياض تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد
أُقيمت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الجمعة، والتي ستُقام في أمريكا خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، وأسفرت عن مجموعات صعبة للأرجنتين والبرازيل.
وجاءت نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024، كالتالي؛ الأرجنتين، بيرو وتشيلي، والفائز من ملحق الكونكاكاف “ترينداد وتوباجو أو كندا” في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية؛ المكسيك، الإكوادور، فنزويلا وجامايكا.
ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من؛ أمريكا “البلد المضيف”، أوروغواي، بنما وبوليفيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة، منتخبات، البرازيل، كولومبيا وباراغواي، بجانب المتأهل من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.
ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث تقام في 14 مدينة أمريكية، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب “هارد روك” في ميامي.
وتم الإعلان عن تميمة البطولة التي تحمل اسم “كابيتان”، وأوضح حساب البطولة الرسمي على منصة “إكس”، أن التميمية عبارة عن نسر يمثل الاندماج الفريد بين شغف أمريكا الجنوبية بكرة القدم والأجواء الأمريكية النابضة بالحياة.