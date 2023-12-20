قصة طلاق بين رجل وزوجته بسبب مشهور في التواصل الاجتماعي!

تحدث المحامي هاني الضوي، عن قصة خلاف حدثت بين زوج مع زوجته بسبب شخص مشهور في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الضوي في حواره عبر برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: “هناك قصص كثيرة، يعني جاني شخص يقول صار فيه خلاف في البيت مع زوجته أنها سمعت أحد المشاهير يذكر أنه يقوم بأكثر من طلعة خارجية لزوجته في السنة وهذا واجب على كل زوج فطالبته زوجته بالمثل حسب ما سمعته، فأصبحت المسألة أني لازم أقلد هذا، ووقع خلاف بينهما، واطّلقوا بسبب السوشيال ميديا”.

أزمة المشاهير

ولا زال بعض المشاهير يبحثون عن “الترند” والإعلانات، غير مدركين بأن كلامهم في قضايا اجتماعية حساسة يدمرون بيوتًا ويهدمون أسرًا ويفككون مجتمعات ويهدمون عش الزوجية بين زوجين، بل المصيبة الأعظم أنهم ينسفون جهود جمعيات رسمية معتمدة مصرحة في المملكة تعمل لسنوات للمحافظة على الأسرة والبيت وللتقليل من معدلات الطلاق.

وناشد مواطنون مجلس شؤون الأسرة بحماية الأسر السعودية من المشاهير الذين لهم أثر خطير في المجتمع.