قصة مؤثرة لممرضة بمستشفى القطيف تبرعت بجزء من كبدها لطفل

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روت الممرضة السعودية بمستشفى القطيف المركزي زهراء الزوري، تجربتها في منح أمل الحياة للطفل علي، وذلك بعد تبرعها بجزء من كبدها له.
وقالت الزوري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إنها فكرت بوجوب أن يتبرع الإنسان بأعضائه وقت ما يستطيع أن يتبرع، لأن الانتظار إلى الكبر في العمر أو الوفاة ربنا لا تكون الأعضاء وقتها صالحة للتبرع.
وأوضحت الزوري أن التبرع بجزء من الكبد كان قرارًا حاسمًا غير قابل للتفاوض، إلى الطفل علي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، موضحةً أن الخطوة لم تكن سهلة في البداية؛ لأن فكرة التبرع جديدة على المجتمع المحيط بها، ولكن ذلك المجتمع تقبل الإجراء بعد ذلك بعد الاطمئنان أنها بصحة جيدة.
فيديو | "إنسانية بلا حدود"..
بعد تبرعها بجزء من كبدها.. الممرضة "زهراء الزوري" تعطي أمل الحياة إلى الطفل "علي" #الإخبارية pic.twitter.com/0irTKY18bm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2023