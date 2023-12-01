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كان قرارًا حاسمًا غير قابل للتفاوض

قصة مؤثرة لممرضة بمستشفى القطيف تبرعت بجزء من كبدها لطفل

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
قصة مؤثرة لممرضة بمستشفى القطيف تبرعت بجزء من كبدها لطفل
المواطن - فريق التحرير

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روت الممرضة السعودية بمستشفى القطيف المركزي زهراء الزوري، تجربتها في منح أمل الحياة للطفل علي، وذلك بعد تبرعها بجزء من كبدها له.

وقالت الزوري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إنها فكرت بوجوب أن يتبرع الإنسان بأعضائه وقت ما يستطيع أن يتبرع، لأن الانتظار إلى الكبر في العمر أو الوفاة ربنا لا تكون الأعضاء وقتها صالحة للتبرع.

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قرار حاسم

وأوضحت الزوري أن التبرع بجزء من الكبد كان قرارًا حاسمًا غير قابل للتفاوض، إلى الطفل علي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، موضحةً أن الخطوة لم تكن سهلة في البداية؛ لأن فكرة التبرع جديدة على المجتمع المحيط بها، ولكن ذلك المجتمع تقبل الإجراء بعد ذلك بعد الاطمئنان أنها بصحة جيدة.

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