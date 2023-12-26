Icon

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي Icon النصر يسعى لفك عقدة عمرها 4 سنوات أمام الاتحاد Icon LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا Icon مالك مانشستر يونايتد الجديد يقدم نجم الفريق هدية لـ الهلال .. التفاصيل كاملة ! Icon السجن 5 سنوات عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب Icon تغريم الاتحاد 19 ألف ريال Icon موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي Icon ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024 Icon توقعات بتوسع الحالة المطيرة السادسة بأجواء باردة وماطرة Icon كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقدم لائحة مصغرة للأكلات البحرية

قصة نجاح بشاير .. اقتحمت سوق الأسماك وافتتحت مطعمها الخاص

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
قصة نجاح بشاير .. اقتحمت سوق الأسماك وافتتحت مطعمها الخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلطت قناة العربية الضوء على قصة نجاح الشابة بشاير، والتي استطاعت اقتحام سوق الأسماك حتى تمكنت من افتتاح مطعمها الخاص.

قصة نجاح بشاير

وقالت “بشاير”: إنها عملت في سوق الأسماك لفترة طويلة في مجال الاستيراد، ما أكسبها خبرة كبيرة، اتخذت على إثرها قرار افتتاح مطعهما الخاص.

قد يهمّك أيضاً
وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة

وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وأشارت إلى تجربتها في مهرجان “الفود تركس” بموسم الرياض، مشيدة بالجهات المنظمة للحدث خاصةً لما يجده الجميع من تسهيلات.

ولفتت بشاير إلى أنها تقدم “منيو” مصغرًا للأكلات البحرية التي يحب المجتمع السعودي أن يتذوقها بخلطات خاصة بها.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا الموسم
آخر الاخبار

50 هدفًا لـ الهلال بدوري روشن هذا...

آخر الاخبار
السَّهلة تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات تلفت الأنظار برفحاء
السعودية اليوم

السَّهلة تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات تلفت الأنظار...

السعودية اليوم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم بقيمة 2 مليار دولار
السياحة والسفر

لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم...

السياحة والسفر
رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا
العالم

أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح...

العالم
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه