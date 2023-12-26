قصة نجاح بشاير .. اقتحمت سوق الأسماك وافتتحت مطعمها الخاص

سلطت قناة العربية الضوء على قصة نجاح الشابة بشاير، والتي استطاعت اقتحام سوق الأسماك حتى تمكنت من افتتاح مطعمها الخاص.

قصة نجاح بشاير

وقالت “بشاير”: إنها عملت في سوق الأسماك لفترة طويلة في مجال الاستيراد، ما أكسبها خبرة كبيرة، اتخذت على إثرها قرار افتتاح مطعهما الخاص.

وأشارت إلى تجربتها في مهرجان “الفود تركس” بموسم الرياض، مشيدة بالجهات المنظمة للحدث خاصةً لما يجده الجميع من تسهيلات.

ولفتت بشاير إلى أنها تقدم “منيو” مصغرًا للأكلات البحرية التي يحب المجتمع السعودي أن يتذوقها بخلطات خاصة بها.