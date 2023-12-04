قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

كشفت فلكية جدة عن موعد ظهور قمر التربيع الأخير لشهر جمادي الأولى في سماء المملكة والوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة: سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم الاثنين 04 ديسمبر 2023 وسيكون مشاهداً لبقية الليل.

مدار القمر

وأضاف أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأحد، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 08:49 صباحاً بتوقيت مكة (05:49 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

التربيع الأخير

وتكون فترة التربيع الأخير عندما يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وختم بقوله: خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة.