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تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية

قوافل إغاثية سعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
قوافل إغاثية سعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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عبرت قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة.

مساعدات غذائية وطبية وإيوائية

وتحمل قوافل الإغاثة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

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