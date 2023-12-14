قوافل إغاثية سعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية الصحة: صرف إعانات الهيئات الطبية بعد التحويل لخارج المنطقة الإحصاء: 1.7% نسبة التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر الهيئة العامة للموانئ تعلن وظائف مراقبين ومهندسين ميدغلف توقع عقداً لتقديم التأمين الصحي لموظفي السعودية للكهرباء وأسرهم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق
عبرت قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة.
وتحمل قوافل الإغاثة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.