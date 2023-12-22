حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة
أكد مركز قياس أنه يتم دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
ولفت المركز إلى أنه تم إيقاف إصدار بطاقة البصمة وبالتالي لا يعتد بها لدخول الاختبارات.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.