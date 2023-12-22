قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة

أكد مركز قياس أنه يتم دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

ولفت المركز إلى أنه تم إيقاف إصدار بطاقة البصمة وبالتالي لا يعتد بها لدخول الاختبارات.

اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :

قياس الفهم والاستدلال. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

الهوية شرط دخول اختبارات الرخصة

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.

الاختبارات الرقمية

وفي سياق متصل أشارت الهيئة إلى أنه تم توحيد إجراءات الدخول للاختبارات الرقمية لكلا الجنسين، حيث سيكون التقاط صورة للمتقدم/ة شرطًا لدخول الاختبارات.

نتائج الاختبارات

وكانت الهيئة أشارت إلى أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، حيث يتم إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، أما نتائج الاختبارات الورقية فتعلن خلال شهر من تاريخ الاختبار.