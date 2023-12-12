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كأس العالم للأندية اللقب الغائب عن غاياردو

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
كأس العالم للأندية اللقب الغائب عن غاياردو
المواطن - فريق التحرير

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حقق المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، جميع البطولات التي شارك بها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت بين عامي 2014 و2022، باستثناء بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد يواجه أوكلاند اليوم

وسيبدأ غاياردو مشواره في نسخة 2023 من كأس العالم للأندية، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يلعب فريقه الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي.

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مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي
موعد المباراة – المصدر @ittihad

غاياردو يحلم بحصد اللقب

ونجح المدرب الأرجنتيني في التتويج بـ14 بطولة مع ريفر بليت، ومن أبرزها؛ الدوري الأرجنتيني، الكأس الأرجنتيني 3 مرات، وكأس السوبر الأرجنتيني مرتين، بجانب كأس الليبرتادوريس مرتين أيضًا.

مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

وظهر غاياردو في بطولة كأس العالم للأندية مرتين مع ريفر بليت الأرجنتيني، الأولى في عام 2015 باليابان، وتجاوز سانفريس هيروشيما، قبل أن يخسر بثلاثية ضد برشلونة في النهائي، ليحصد الميدالية الفضية.

وعاد المدرب الأرجنتيني للمشاركة في مونديال الأندية بعد 3 أعوام، إلا أنه لم يُحقق النتائج المتوقعة مع ريفر بليت، حيث خسر ضد العين الإماراتي بركلات الترجيح في نصف النهائي، وفاز على كاشيما أنتلرز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث.

مارسيلو غالاردو - غاياردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

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