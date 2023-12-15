كاتب يدعو لتقليل ساعات العمل خلال الشتاء والسبب!

دعا الكاتب والمتخصص بالإرشاد النفسي عمر العمري، إلى تقليل ساعات العمل خلال فصل الشتاء حفاظًا على الصحة النفسية للموظفين، مشددًا على أن هذا سيزيد الإنتاجية.

مبادرات بلا أثر

وتابع الكاتب والمتخصص بالإرشاد النفسي خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أن كثيرًا من القطاعات أطلقت مبادرات “تحسين بيئة العمل، والجودة، سعادة الموظف” ولكن للأسف هذه المبادرات لا يوجد لها أثر في الميدان ونتائجها “صفر”.

ولفت إلى أن 20% من الموظفين تقل إنتاجيتهم في فصل الشتاء، و58% يصابون باضطرابات عاطفي.