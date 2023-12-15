كاتب يدعو لتقليل ساعات العمل خلال الشتاء والسبب!

نائب أوكراني يفجر قنبلة يدوية في اجتماع مجلس محلي علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والمتحولة سبب غياب مارسيلو جروهي عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف 5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح 3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري
دعا الكاتب والمتخصص بالإرشاد النفسي عمر العمري، إلى تقليل ساعات العمل خلال فصل الشتاء حفاظًا على الصحة النفسية للموظفين، مشددًا على أن هذا سيزيد الإنتاجية.
وتابع الكاتب والمتخصص بالإرشاد النفسي خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أن كثيرًا من القطاعات أطلقت مبادرات “تحسين بيئة العمل، والجودة، سعادة الموظف” ولكن للأسف هذه المبادرات لا يوجد لها أثر في الميدان ونتائجها “صفر”.
ولفت إلى أن 20% من الموظفين تقل إنتاجيتهم في فصل الشتاء، و58% يصابون باضطرابات عاطفي.
كاتب يدعو لتقليل ساعات العمل خلال فصل الشتاء حفاظاً على الصحة النفسية للموظفين.. ويؤكد: ستزيد الإنتاجية @3OMRAL3MRI@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OEGXZ626NW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 15, 2023