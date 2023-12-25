Icon

موعد مباراة غلطة سراي ضد فنربخشة في السوبر التركي Icon ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024 Icon توقعات بتوسع الحالة المطيرة السادسة بأجواء باردة وماطرة Icon كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل Icon عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب Icon موعد صرف مكافأة تمهير Icon فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا Icon القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023 Icon التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري Icon جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كتب عليه رقم تليفونه بخط يده

كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
كارت شخصي لبوتين بمليوني روبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن خبير المزادات بمدينة بطرسبورغ الروسية بيع كارت شخصي للرئيس فلاديمير بوتين يعود لفترة عمله مستشارًا إعلاميًّا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد، بمليوني روبل (نحو 22 ألف دولار أمريكي).

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال فينيست تسيغانكوف: “لقاء مليوني روبل بيع الكارت، وكان وقت المزايدة طويلًا، حوالي 5 دقائق، وهذا وقت طويل جدًّا بالنسبة للمزاد الذي توقف عند هذا المبلغ”.

قد يهمّك أيضاً
تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية

الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد

الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد

أرقام هواتف بوتين

وعلى الكارت أرقام هواتف بوتين مكتوبة بخط يده، ويعود الكرت إلى الفترة التي عمل فيها بوتين مستشارًا للعلاقات الدولية لمجلس مدينة لينينغراد، بطرسبورغ حاليًّا.

وكتب على البطاقة: “فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد”.

وعمل فلاديمير بوتين مستشارًا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد عامي 1990 و1991، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينغراد أناتولي سوبتشاك.

ولد فلاديمير بوتين في 7 اكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد.

وبعد أن أنهى دراسته في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975، التحق بوتين بجهاز أمن الدولة، حيث تم إيفاده إلى ألمانيا الشرقية، وعمل هناك رئيسًا لحرس السفارة السوفييتية بين 1985 و1990.

ومنذ عام 1990، عمل مساعدًا لرئيس جامعة لينينغراد الحكومية للشؤون الخارجية، ثم مستشارًا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.

وترأس منذ يونيو عام 1991 لجنة العلاقات الخارجية في إدارة مدينة بطرسبورغ، كما عمل منذ عام 1994 نائبًا لرئيس حكومة بطرسبورغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه